The Vampire Diaries saison 8 : La fin se dévoile en photos (SPOILERS)

Après huit ans de bons et loyaux services, The Vampire Diaries s'apprête à tirer sa révérence. On aura vu les personnages mourir on ne sait combien de fois, on aura hésité avec Elena pour savoir qui de Stefan ou de Damon serait le meilleur parti et pour finir, on aura espéré un happy end pour Bonnie. De la fin, on ne sait pas grand chose. On sait que Nina Dobrev sera bel et bien de retour, ainsi qu'un vieil ennemi des vampire. La bonne nouvelle, c'est que la production ne nous laisse pas sans rien : de nouvelles photos ont fait surface !

On savait donc que Kai serait de retour mais à en juger par les clichés, il ne serait pas venu pour prendre le thé. Tirés d'un épisode intitulé "The Lies Are Going To Catch up With You", ils nous montrent un Stefan en mauvaise posture tandis que Damon aura l'air plus que soucieux. Kai lèvera t-il la malédiction qui lie Bonnie à Elena ? Réponse bientôt sur la CW.