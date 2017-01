The Vampire Diaries saison 8 : Episode 9, les premières vidéos de The Simple Intimacy of The Near Touch

Cette semaine, Sybil continuera encore et toujours de torturer Damon, Déjà, il faut savoir que cette dernière obligera le vampire et son frère à revenir en ville. Elle poursuit sa quête et recherche activement l'objet qui pourrait la détruire. Vous imaginez bien qu'elle ne lâchera pas aussi facilement...! De son coté, Bonnie sera de retour de son voyage à Paris avec une fiole contenant le sang d'Enzo. Et à partir de là, il a de quoi s'inquiéter. Du moins, Caroline ne verra pas tout cela d'un très bon oeil. Se pourrait-il que Bonnie planifie de devenir un vampire ? Nous ne serions pas étonnés, tout étant possible dans The Vampire Diaries.

Aussi, toute la bande assistera à l'élection de Miss Mystic Falls (eh oui, même là-bas !) et ce sera l'occasion pour Sybil d'obliger Damon à revivre quelques souvenirs avec Elena. Ces petits flash back sont (au delà d'être une véritable torture pour le vampire) une façon de satisfaire les fans en incluant Elena aux épisodes. Avouons-le, c'est intelligent. L'épisode sera diffusé cette nuit sur la CW et si vous avez du retard, Twitter s'est fait un plaisir de vous résumer l'épisode 8.