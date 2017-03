The Vampire Diaries saison 8 : Épisode 16, qui survivra au Series Finale ? (SPOILERS)

Il ne reste plus que quelques épisodes avant la fin de The Vampire Diaries après huit ans de bons et loyaux services. Le Series Finale sera diffusé sur CW le 10 mars prochain, et la présence de Nina Dobrev dans ce dernier épisode de The Vampire Diaries a d’ores et déjà été confirmé par l’actrice elle-même et les quelques trailers où l’on y voit Elena. À moins que ça ne soit Katherine qui revienne comme le disent certaines rumeurs… Rappelons qu’Elena avait quitté la série à la fin de la saison 6, endormie par Kai, tant que Bonnie vivra, elle devait rester endormie. Grand amour de Damon Salvatore, si c’est bien Elena qui fera son retour, elle devrait recevoir un accueil plus que chaleureux de la part du vampire, on a hâte d’assister aux retrouvailles des deux amoureux ! Qui dit dernier épisode d’une série, dit aussi nombreuses théories sur la fin, beaucoup pense que tous les personnages ne s’en sortiront pas vivants et une liste des survivants a même été dévoilé par un compte Twitter de fans très fiable !

Sortez les mouchoirs, si selon TVDFRA, Elena, Caroline, Alaric et Matt s'en sortiront à l’épisode 16 de la saison 8 de The Vampire Diaries, les sorts de Damon, Stefan et Bonnie quant à eux sont incertains. On pense qu'il serait très cruel de la part de Julie Plec la créatrice de tuer tous ces trois personnages (quoiqu’on peut s’attendre à tout aussi avec elle) mais on devine qu’au moins un d’entre eux risque d’y passer. Damon, Stefan ou Bonnie, faites vos pronostics ! En attendant, retrouvez le trailer du dernier épisode de The Vampire Diaries avec Nina Dobrev.