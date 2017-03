The Vampire Diaries saison 8 : Épisode 16, comment Elena va-t-elle revenir ? (SPOILERS)

On y est. Le 10 mars prochain, l'ultime épisode de The Vampire Diaries sera diffusé sur la CW et clairement, il faudra préparer la boîte de Kleenex. Déjà, parce qu'il est évident que nous allons verser une larme au moment de réaliser que cet épisode sera le dernier (après huit ans de bons et loyaux services). Ensuite, parce que nous imaginons mal Julie Plec se laisser aller à la folie d'un happy end : certains personnages se prendront un ultime coup, c'est sûr. Mais parce qu'il ne faut pas penser à la fin (il est encore un peu tôt), mieux vaut se pencher sur un problème plus important : le retour d'Elena. Comment le personnage de Nina Dobrev reviendra t-il ?

Dans un nouvel extrait dévoilé par la chaîne, on voit Damon et Stefan rentrer chez eux. L'idée est d'élaborer un plan pour se débarrasser de Katerine une bonne fois pour toutes. Sauf que dans We're Planning On a June Wedding, Bonnie a dû utiliser sa magie pour sauver sa vie et celles des jumelles. Résultat, elle s'est évanouie et son coeur s'est arrêté : voilà comment Elena s'est réveillée. Maintenant qu'elle est de retour, on imagine que ses retrouvailles avec Stefan, Caroline (et surtout, avec Damon) seront pleines d'émotions. Et bien évidemment, on a hâte. Rendez-vous dans quelques jours sur la CW, donc !