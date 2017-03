The Vampire Diaries saison 8 : Episode 15, les premières vidéos de We're Planning On a June Wedding

Il ne reste que deux épisodes ! Bientôt The Vampire Diaries tirera sa révérence et à deux semaines de la fin, on ne sait pas toujours pas si l'on a hâte de voir le dernier chapitre ou si nous sommes tristes de quitter ces héros qui nous accompagnent depuis huit ans. Ce soir, la CW diffusera donc l'épisode 15 de la saison 8 - l'avant dernier. Au programme, un mariage express organisé par Damon pour son frère et Caroline.

L'épisode 15 sera diffusé ce soir

Parce que nous sommes dans The Vampire Diaries et que Julie Plec aime jouer avec nos nerfs (on se souvient de la mort d'Enzo, par exemple), nous ne sommes même pas sûrs que ce mariage aura lieu. Vous attendiez une jolie cérémonie romantique ? Eh bien sachez que ce n'est absolument pas ce que la bande annonce promet - et nous n'en n'attendions pas moins. Notez aussi que ce mariage a pour but de faire revenir Katerine qui, forcément, ne laissera pas Stefan se marier tranquillement. S'en sortira t-il vivant ? Réponse ce soir !