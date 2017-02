The Vampire Diaries saison 8 : Episode 13, The Lies Are Going To Catch Up With You vu de Twitter

Bientôt, The Vampire Diaries tirera sa révérence. Après huit ans de bons et loyaux services, Damon et Stefan prendront une retraite bien méritée mais clairement, ils vont avoir encore quelques obstacles à surmonter avant de pouvoir se "reposer" tranquillement. Dans What Are You (l'épisode 12), nous assistions au retour de Kai. Ce dernier semblait prêt à négocier avec les frères Salvatore mais dans ce nouveau chapitre de la série, nous avons pu voir que ce n'était absolument pas dans ses plans : ce que Kai veut, c'est sauver sa peau - pour changer. Sur Twitter , on s'en est donné à coeur joie.

#TVD encore 3 épisodes et mon décès sera confirmé — directioner (@wantushiken) 19 février 2017

Je comprends pas cmt ils vont nous faire une belle fin en 3 épisodes à ce stade #tvd — Kenny (@BahiAnissa) 18 février 2017

" Hi sleepyhead remember me ?" PTDRRR J AI DU METTRE PAUSE TELLEMENT JE RIGOLAIS #TVD — Chloé (@Chloo_chette) 18 février 2017

Never make a deal with the devil #VampireDiaries — Mohamed Ahmed (@M7med187) 20 février 2017

For real though Kai hasn't even woken Elena up yet ????#VampireDiaries pic.twitter.com/zOMMHFDmzE — ✨ Krissy Marie ✨ (@everything_muke) 20 février 2017

@PebblesPEB I don't trust anything right now. Still feel like it'll be Damon or Bonnie. ???? #VampireDiaries pic.twitter.com/GUdi7At3ja — Oh SoFrieda (@OhSoFrieda) 19 février 2017

I forgot KAI IS BACK JSAKLSLlskadf ❤❤❤ #VampireDiaries — Phieso ???? (@Phieso8) 19 février 2017

I literally love Damon ???? #VampireDiaries — daniel hulin. (@danielhulin) 19 février 2017

Oui, nous aussi.