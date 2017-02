The Vampire Diaries saison 8 : Episode 13, les premières vidéos de The Lies Are Going to Catch Up With You

La fin se rapproche lentement mais sûrement et ce soir, la CW diffusera le treizième épisode de la saison 8 de Vampire Diaries. Dans What Are You, tous les héros ont fait leurs adieux à Enzo, tué par Stefan. L'ancien vampire, lui, doit composer avec sa toute nouvelle humanité mais surtout, avec sa culpabilité. Aussi, le retour de Kai a fait son effet. Que réserve ce nouvel épisode ? Réponse en vidéos.

Dans ce nouvel épisode, Kai fera appel aux frères Salvatore. Il est difficile de l'oublier mais à la fin de la saison 6, le sorcier avait jeté un sort à Bonnie et Elena : Elena ne se réveillera que lorsque Bonnie mourra. Visiblement, Kai a changé d'avis : il acceptera de réveiller Elena si Damon et Stefan l'aident à échapper à l'Enfer. Fidèle à lui même, Kai devrait nous sortir quelques répliques cultes comme "Hey, la Belle au Bois Dormant, tu te souviens de moi ?". L'épisode sera diffusé ce soir sur la CW.