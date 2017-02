The Vampire Diaries saison 8 : Episode 12, les premières vidéos de What Are You

SI vous avez vu l'épisode 11, alors ce dernier vous a sûrement laissé un goût amer. Enzo a été tué par Stefan (qui commençait sincèrement à devenir insupportable) et ça, c'est le signe que Bonnie n'aura peut-être pas son happy end. La fin de la série approche, il ne reste que quelques épisodes. Se sortiront-ils de cette situation ? On ne le sait pas encore mais on n'en doute pas. Pour rappel, Stefan a tué Enzo au moment même où allait prendre la cure contre le vampirisme. Pour se venger, Bonnie lui a injecté le sang d'Elena (ce qui, logiquement, devrait le rendre humain).

Dans l'épisode de ce soir, tout le monde dira adieu à Enzo. On retrouvera une Bonnie inconsolable tandis que Stefan réalisera peu à peu ce qu'il a fait. Parce que le vrai Stefan est quelqu'un de bon, vous imaginez bien qu'il aura du mal à accepter l'idée d'un tel assassinat. En ce qui concerne Damon, il sera déterminé à éliminé Cade. De la suite, on sait simplement qu'un vieil ennemi sera de retour et franchement, tout cela nous donne envie. Après quelques saisons difficiles, The Vampire Diaries revient dans la course. Rendez-vous ce soir sur la CW !