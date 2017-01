The Vampire Diaries saison 8 : Episode 10, les premières vidéos de Nostalgia's a Bitch

Dans l'épisode 9, Damon retrouvait enfin son humanité et visiblement, le retour à la réalité sera difficile. Après avoir commis les pires choses pour Cade et les sirènes, on imagine bien que le vampire aura un peu de mal à redevenir vraiment lui -même. Aussi, cet épisode sera l'occasion pour nous de retrouver deux personnages importants de la série, Liz Forbes et Tyler. On se souvient que la mort de Liz avait clairement perturbé Caroline et que de son côté, le personnage de Tyler est mort il y a peu. Alors, pourquoi sont-ils là ? Hanteront-ils les héros ? Il y a des chances, oui.

De son côté, Stefan ne cachera pas sa joie d'être redevenu The Ripper. Tout cela va pousser les deux frères à se battre et aussi fort que nous aimons Stefan The Ripper, il serait vraiment temps qu'il redevienne lui-même. Mais connaissant Julie Plec, il faudra patienter encore un peu; L'épisode sera diffusé ce soir sur la CW.