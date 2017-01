The Strokes : Someday, la cover alt-country de Julia Jacklin à ne pas manquer

Si on avait trouvé la pire cover de 2016 d’un tube de Rihanna, on a peut-être bien déniché la meilleure de ce début d’année 2017. La chanteuse australienne Julia Jacklin était de passage dans l’émission de radio Triple J et a repris un des titres rock emblématiques des années 2000, Someday de The Strokes. Si le morceau original avait remis au goût du jour le garage rock, Julia l’a reprise dans un style totalement différent. On est ici dans un registre country alternative, très populaire en Australie, le tube des Américains se voit devenir une douce ballade aux instrus minimalistes portée par la sublime voix de l’artiste. C’est simple, mais qu’est-ce que c’est beau ! Découvrez sans plus attendre la cover de Someday par Julia Jacklin !

Encore peu connue du public français, Julia Jacklin cartonne dans le monde entier avec son premier album Don’t Let the Kids Win, et s’apprête à partir sur les routes d’une tournée mondiale qui passera par la Belgique, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, l’Irlande ou encore l’Angleterre du côté européen (oui, on a l’impression d’avoir loupé quelque chose là !) Quant aux Strokes, le groupe new-yorkais prépare officiellement un nouvel album, encore au stade d’écriture en octobre dernier. Le dernier opus de la bande de Julian Casablancas date de 2013, autant vous dire qu’on brûle d’impatience de découvrir ce qu’ils nous réservent !