The Shins : Heartworms, leur nouvel album sort le 28 mars

2017 c’est l’année du retour de The XX , Ed Sheeran, Major Lazer et bien d’autres encore, mais on aurait presque failli oublier un album de retour que l’on attend pourtant avec beaucoup d’impatience. On veut bien évidemment parler de celui des Shins, 5 ans après Port of Morrow, on va enfin pouvoir découvrir le cinquième album studio du groupe. Intitulé Heartworms, ce nouvel opus sortira le 10 mars prochain, et pour fêter la révélation de la date de sortie les Shins ont partagé une nouvelle chanson, Name For You. Cela fait bientôt un an que le groupe tease cet album dont la date aurait été repoussée pour coller à Coachella… Sauf que finalement le groupe n’est même pas programmé sur le festival américain.

Name For You est une jolie ballade pop sautillante comme seuls les Shins, ou plutôt James Mercer (qui est le seul survivant de la formation initiale), savent les ciseler. De leur nouvel opus, on a pu également découvrir le titre Dead Alive. La bonne nouvelle c’est que ce n’a aucune importance (pour nous !) si les Shins ne font pas Coachella puisque leur tournée passera le 28 mars prochain par Paris. C’est au Trianon qu’ils se produiront, l'ouverture des ventes est prévue le vendredi 13 janvier à 10h ! Si vous ne connaissez pas The Shins, on vous laisse découvrir, grâce à Natalie Portman ( dans le film culte de Zach Braff, Garden State) pourquoi il faut absolument les écouter !