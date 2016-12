The Prodigy annonce de nouvelles musiques pour 2017

Les Anglais de The Prodigy s’apprêtent à faire leur grand retour l’an prochain, 2017 s’annonce être une année d’autant plus explosive ! Le groupe d’electronica originaire d’Essex en Angleterre a annoncé la bonne nouvelle le lendemain de Noël avec divers posts sur ses réseaux sociaux : « De nouvelles chansons arrivent en 2017 #theprodigy #championsoflondon #purefire #fuckknowswhatmonthsodontask » On notera que les trois premiers hashtags sont ceux qu’ils utilisent habituellement dans toutes leurs publications, contrairement au dernier qui vient de faire son apparition. Fuck Knows What Month So Don’t Ask pourrait soit vouloir dire littéralement « Qui sait quel mois dont ne demandez pas » ou est-ce le titre d’un nouveau titre ou de l’album à venir ?

Le dernier album de The Prodigy The Day Is My Enemy date de mars 2015, on classe donc déjà ce septième opus à venir dans notre liste des albums les plus attendus de 2017 ! Comme l’a fait remarqué nos confrères de Green Room, cette annonce est plutôt inattendue dans la mesure où Keith Flint, le chanteur du groupe, avait sous entendu juste après la sortie du disque que The Day Is My Enemy pouvait probablement être leur dernier album.