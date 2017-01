Comme on vous l'annonçait en novembre dernier, après un passage enflammé à Paris le 4 octobre au Divan du Monde pour un concert promo de leur dernier opus "Who You Selling For", le groupe avait annoncé leur retour sur les planches parisiennes avec un passage par le Bataclan ! Un lieu choisi et honoré par le groupe puisque comme l'a annoncé Jamie Perkins hier soir sur une publication Instagram, The Pretty Reckless est le premier groupe américain à monter sur la scène du Bataclan depuis la réouverture de la salle. Un honneur que leur public français a très bien su leur rendre hier soir ! Pour chauffer la salle, c'est le groupe The Cruel Knives qui a ouvert le bal, une nouvelle formation composée de deux membres du groupe Heaven's Basement qui a précédemment fait la première partie de The Pretty Reckless et de deux nouveaux membres. C'est un pari réussi pour le groupe britannique qui a su mettre l'ambiance avant de laisser place à la tête d'affiche ! On peut dire que niveau setlist, The Pretty Reckless a régalé leurs fans comme il se doit en mélangeant à la perfection leurs 3 opus...

I was humbled and honored to play the Bataclan tonight in Paris. We were told we are the first American band to play here since the tragedy. The venue has been beautifully renovated and the fans here in Paris welcomed us back in memorable fashion. Truly a night I will never forget. Une photo publiée par Jamie Perkins (@cptncvmn) le 26 Janv. 2017 à 15h02 PST

Comme lors de leurs précédents concerts, le show s'est ouvert sur le titre "Follow Me Down" avec son intro toujours aussi explicite qui s'est rapidement enchaîné sur "Since You're Gone", le titre d'ouverture de leurs débuts. La suite de la setlist est un parfait mélange entre "Light Me Up", "Going To Hell" et "Who You Selling For" dont les chansons composant les titres ont toutes les trois été jouées. Les titres devenus classiques du groupe tels que "Make Me Wanna Die", "My Medecine" et "Just Tonight" ont été joués avec une certaine aisance du groupe mais surtout avec un beau partage avec le public qui n'a pas hésité à reprendre en coeur ces titres phares de la discographie de The Pretty Reckless. Pour leur second opus, c'est les chansons "Sweet Things", "Heaven Knows" et "Fucked Up World" qui ont été sélectionnées non sans surprise puisque ces titres sont sans aucun doute les meilleurs de leur deuxième album ! Pour la première fois en live en France, The Pretty Reckless a présenté quelques titres de leur dernier opus tels que "Living In The Storm", "Hangman", "Prisoner" et bien entendu leurs deux singles "Take Me Down" et "Oh My God" qui avaient déjà été joués lors de leur précédent concert parisien. Un très beau mix de leur discographie !

C'est un concert plein d'énergie avec un public plus que réceptif que The Pretty Reckless a offert au Bataclan hier soir. Certaines chansons ont été parfaitement adaptées au live avec de petits interludes en guise d'introduction telles que "Heaven Knows" ou "Take Me Down", une autre façon de redécouvrir leurs titres ! Même le temps d'une balade pour "Who You Selling For", le groupe a su tenir son public en haleine qui lui a bien rendu en accompagnant leur titre de façon spontanée avec les lumières de leurs téléphones portables. Un geste apprécié et salué par le groupe ! Bien entendu, Ben Phillips n'a pas hésité à faire résonner ses riffs de guitare lors de petits solos parsemés sur toute la longueur du concert. Un show de près d'une heure et demi et composé de 15 chansons qui s'est clôturé sur le titre "Fucked Up World" que le groupe a su faire durer en longueur pendant presque 10 minutes pour terminer leur concert en beauté, au grand plaisir de leur public parisien. Il faudra saluer le solo de batterie de Jamie Perkins en plein milieu du titre qui a su réjouir les amoureux de l'instrument avec un solo impressionnant, composé de quelques sons electros et plus qu'encourager par les applaudissements et cris du public. Taylor Momsen et ses 3 acolytes avaient la pêche hier soir, c'est indéniable et ont très bien su le montrer et le transmettre à leurs fans Français. Les petites danses non plus provocantes mais bien plus sensuelles de Taylor Momsen n'ont pas rendu son public tant féminin que masculin indifférent. Encore un concert sold out réussi haut la main pour The Pretty Reckless ! À noter que le clip de "Oh My God" devrait être dévoilé d'ici quelques jours... Redécouvrez notre interview avec The Pretty Reckless sur leur dernier opus "Who You Selling For" !