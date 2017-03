The Night Of en DVD le 8 mars avec Virgin Radio

L'été 2016, HBO diffusait une mini-série intitulée The Night Of, inspirée par la série anglaise Criminal Justice. Cette création de Richard Price (qui avait déjà travaillé sur l'excellente Sur Ecoute) et Steven Zaillian était également diffusée sur la chaîne française OSC. Si vous l'avez manquée, la bonne nouvelle c'est qu'elle sort en DVD ce mercredi 8 mars en partenariat avec Virgin Radio. Une session de rattrapage nécessaire puisque la série est de loin l'une des meilleures que l'on ait pu voir en 2016, elle a d'ailleurs récolté trois nominations aux derniers Golden Globe Awards ( meilleur acteur dans une mini série pour ses deux acteurs principaux et meilleure mini série). Une série fascinante dont on vous laisse découvrir la bande-annonce ci-dessous.

Oubliez les séries policières classiques, The Night Of vous scotchera au canapé avec son intrigue, qui semble pourtant toute simple. Naz, étudiant New Yorkais issu d'un milieu modeste, se rend à un soir à une fête dans le taxi de son père. Une fille le croyant en service monte à bord, ils se rendent ensuite chez elle où ils prennent de la drogue et couchent ensemble. Au réveil, Naz découvre sa compagne gisant à ses côtés, poignardée à mort. Conduit au poste suite à un incident mineur, Naz est fouillé sur place et la police trouve un couteau ensanglanté qui a tout de l'arme du crime. Écroué le jeune homme est alors secouru par un avocat un brin miteux mais déterminé. Toute la tension réside dans la question qui parcourt la série : Naz a-t-il tué ou pas cette femme ? La réussite de la série tient également dans le jeu impeccable de Riz Ahmed (Naz), nouvelle star montante à suivre, et John Turturro, excellent dans le rôle d'un avocat aux problèmes d’eczéma. Alors rendez-vous le 8 mars dans vos point de ventes habituels pour acquérir cette excellente série !