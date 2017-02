Alors que ses copines de cellule viennent de terminer le tournage de la saison 5 de Orange is The New Black, Samira Wiley - Poussey Washington - a, elle, depuis longtemps vogué vers de nouveaux flots télévisuels. La jeune femme a, en effet, rapidement rebondi après son départ de la série carcérale en intégrant le programme événement de Hulu : The Handmaid's Tale. La plateforme de streaming croit tellement en son bébé qu'elle a choisi le Superbowl, l'une des plus grosses audiences de l'année aux USA, pour diffuser le trailer de sa dernière nouveauté. Une nouveauté particulièrement alléchante puisqu'en plus de Samira Wiley, on retrouve au générique Elisabeth Moss (Mad Men), Alexis Bledel (Gilmore Girls), Yvonne Strahovski (Chuck) ainsi que Joseph Fiennes (American Horror Story).

La bande-annonce de The Handmaid's Tale, particulièrement glaçante, nous transporte dans un futur alternatif où des femmes sont enlevées de force pour devenir les concubines d'un dictateur. L'interprète de Poussey Washington y joue le rôle de l'une des prisonnières (décidément) aux côtés d'Elisabeth Moss et Alexis Bledel. La saison 5 d'Orange is The New Black qui se déroulera sur 3 jours, ne faisant pas état d'un quelconque retour - sous forme de flashback, Samira Riley semble libre de continuer à choisir des projets aussi ambitieux que OITNB ou The Handmaid's Tale ! Rendez-vous le 26 avril sur la plateforme de streaming Hulu pour découvrir l'actrice dans son nouveau rôle !