The Chainsmokers : Sa cover est tellement bluffante que le duo l'emmène en tournée avec lui

Après que la lyrics video de Paris de The Chainsmokers ait été dévoilée, le jeune pianiste Canadien Tony Ann qui étudie à l’Université de Berklee à Boston a posté sur sa page Facebook de 8000 abonnés et son compte Instagram de 2000 followers une cover du dernier single du duo américain. La reprise au piano, à retrouver ci-dessous, est entièrement instrumentale et vraiment bluffante, donnant une dimension encore plus mélancolique au titre électro-pop. Il semblerait qu’Andrew Taggart et Alex Pall ont eux aussi été impressionnés par cette nouvelle version et les talents du musicien, puisqu’ils l’ont invité à se joindre à eux durant les dates de concert en Amérique de leur tournée mondiale ! Paris au piano par Tony Ann, ça donne ça :

Yo how talented is this guy @tonyann_ What an amazing cover of Paris! We found Tony online from an older cover he did of our music! It was so good we decided to bring him on our #MDNOTour this spring! Just shows you never know what's gonna happen! Make sure you check this out and get a ticket for our upcoming tour which is gonna be so incredible! (Ticket link in bio) Une vidéo publiée par The Chainsmokers (@thechainsmokers) le 6 Févr. 2017 à 15h35 PST

Après une forte demande instantes de la part des fans, l'arrivée du premier album de The Chainsmokers a enfin été annoncée, pour cette année apparemment, même si on n’a pas encore de date de sortie précise. Le 20 février prochain, les deux artistes seront en concert au Zénith de Paris pour une date exceptionnelle en partenariat avec Virgin Radio bien sûr. L’occasion de retrouver Closer, Paris, #SELFIE et tous les autres tubes du groupe en live, ainsi que bien d’autres surprises !