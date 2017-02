The Chainsmokers : Paris, le clip dévoilé

D'ici quelques jours, The Chainmokers foulera la scène parisienne du zénith. Lors de ce concert, on attend des titres comme le cultissime Closer, comme Don't Let Me Down ou encore, comme Paris. Dernier single en date du duo américain, Paris n'a rien n'a avoir avec la capitale (même si quelques détails subtils avaient été éparpillés dans la lyrics video). En fait, le terme évoque surtout un état de nostalgie. Aujourd'hui, The Chainsmokers nous dévoile un clip poétique pour ce titre et franchement, on y ressent aussi un brin de nostalgie.

Les fans de Disney y verront forcément un clin d'oeil au dessin animé Là-Haut. Quand la maison vole dans les airs, quand l'héroïne du clip regarde le monde d'en bas, on ne peut que faire un parallèle. The Chainsmokers nous a livré un clip nostalgique, certes, mais dont ressort surtout une lueur d'espoir. Avec l'annonce de la sortie prochaine d'un album, nous ne pouvons qu'espérer voir d'autres vidéos dans ce genre !