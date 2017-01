The Chainsmokers : Paris, la lyrics video dévoilée

Ils viennent de frapper de nouveau un grand coup.Après leur nomination aux Grammy Awards, les américains de The Chainsmokers nous reviennent avec un nouveau titre, Paris. Si vous pensiez que c'était un hommage à notre belle capitale, sachez que ce n'est pas exactement le cas. En fait, le terme Paris évoque "une nostalgie sentimentale pour une réalité substantielle. C'est une irrévocable condition de fantasme qui évoque la nostalgie'. Autrement dit, Paris signifie un état mélancolique qui nous nous pousse à rêver éveillé. Et forcément, c'est exactement ce que nous montre la vidéo. Voilà pourquoi on y voit une plage et non les Champs Elysées : Parce que c'est un souvenir de vacances qui nous est partagé.

Côté paroles, on retrouve un peu les même codes que sur le titre Closer. Visiblement, nous sommes dans une situation amoureuse un peu compliquée où notre cher Drew Taggart se remémore le bon vieux temps. On note le petit clin d'oeil à la France (quand même !). The Chainsmokers signe un titre efficace (qui, contre tout attente, n'est pas en featuring avec Louane), dans la lignée de ce qu'ils ont sorti jusque ici. Paris aura t-il le même succès que Closer ? Réponse dans quelques semaines !