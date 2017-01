The Chainsmokers : Louane est-elle en featuring sur leur titre "Paris" ?

Si le duo électro américain composé de Drew Taggart et Alex Pall a eu une année de folie, The Chainsmokers fait définitivement partie de ces meilleurs nouveaux artistes de 2016. En plus de s'être imposé sur la scène compétitive de l'EDM, le duo a été nommé aux Grammy Awards en tant que meilleur nouveau talent et a remporté le prix du Meilleur artiste dance lors des derniers American Music Awards 2016 ! Tout le monde attend donc impatiemment de la nouveauté côté The Chainsmokers et, il se pourrait que le duo ait révélé l'identité de la prochaine voix féminine sur leur titre Paris...

Louane Emera pourrait être la voix féminine du prochain titre de The Chainsmokers, intitulé Paris. (Ça fait sens, n'est-ce pas ?). Le site YourEDM affirme qu'un peu plus tôt avant le passage à la nouvelle année, le duo américain dévoilait deux extraits de leur titre à venir, Paris. Aussi, en août dernier, The Chainsmokers, dont le titre Closer était repris par Donald Trump, remerciait Louane sur Twitter, notifiant que le duo avait hâte de "boucler tout ça". Alors, êtes-vous prêts pour un potentiel featuring entre Louane et The Chainsmokers ?