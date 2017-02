The Chainsmokers : La date de sortie et le nom de leur premier album dévoilés

Après les succès de Don’t Let Me Down, Closer ou plus récemment Paris, The Chainsmokers avaient déclaré qu’ils ne sortiraient qu’un album que si les fans le veulent. Comme vous pouvez l’imaginer, la demande a été insistante du côté de leurs admirateurs et The Chainsmokers a enfin annoncé récemment l’arrivée de leur premier album ! On n’en connait pas encore le nom, ni la date de sortie jusqu’à présent mais disons qu’après leur victoire aux Grammy Awards 2017 pour le meilleur enregistrement dance de l’année, ils ont décidé de nous en dire un peu plus sur cet opus en nous apportant les réponses tant attendues. Lors d’une interview accordée à Entertainment Tonight, Alex et Drew ont révélé que Memories, Do Not Open sortira le 7 avril prochain !

Il ne manque plus que la tracklist de ce nouvel album ne nous soit dévoilée avec d’éventuelles nouvelles collaborations dont une - peut-être - avec Louane comme l’affirment certaines rumeurs… Affaire à suivre ! The Chainsmokers ont annoncé par ailleurs une immense tournée mondiale qui passera par le Zénith de Paris le 20 février prochain. Soit l’occasion idéale de découvrir avant tout le monde les nouvelles chansons à venir sur Memories, Do Not Open et fêter comme il se doit avec les gars leur premier Grammy fraichement remporté.