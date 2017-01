The Chainsmokers : Gagnez vos séjours pour assister à leur concert le 20/02 à Paris

Depuis le carton de leur tube Closer en featuring avec Halsey, The Chainsmokers enchaine hit sur hit et le duo américain fait parler de lui dans le monde entier. S’ils n’ont toujours pas sorti leur premier album tant attendu des fans, leur répertoire n’en est pas moins étoffé entre leurs nombreux remises et autres titres sortis à ce jour dont la lyric video de Paris des Chainsmokers récemment dévoilée. le public parisien les connait bien en live, ils ont déjà joué plusieurs fois à salle comble dans la capitale et pour leur prochaine date ils ont décidé d’investir le Zénith de Paris (et sa capacité de plus de 20 000 places !) pour un concert exceptionnel le 20 février prochain. Vous voulez être de la partie ? Bonne nouvelle, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours pour y assister !

Pour tenter de gagner vos places pour le concert de The Chainsmokers au Zénith de Paris, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio comme d’habitude, dès que deux titres du groupe passera à la suite à l’antenne, il vous faudra envoyer dans les 10 minutes qui suivent VIRGIN RADIO au 71213. Un auditeur sera alors tiré au sort et remportera un séjour pour deux personnes pour assister à ce concert exceptionnel le 20 février prochain. Bonne chance à tous !