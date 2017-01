The Chainsmokers annonce l'arrivée de leur premier album !

Le duo The Chainsmokers est devenu en l'espace de quelques mois l'une des plus grosses révélations électro de 2016 ! Après avoir posé les fondations avec "Roses" et "Don't Let Me Down", le groupe composé de Drew Taggart et Alex Pall a tout explosé avec "Closer" en collaboration avec la chanteuse Halsey. Le duo a au passage battu un nombre incalculable de records avec ce morceau, raflant en même temps tout un tas de prix ainsi que plusieurs nominations aux Grammy Awards 2017 ! S'ils ont dévoilé leur EP "Collage" en novembre, les producteurs ont annoncé l'arrivée de leur premier album cette année.

Chainsmokers Album? Une photo publiée par The Chainsmokers (@thechainsmokers) le 29 Janv. 2017 à 17h03 PST

Le duo avait déjà annoncé sur leur compte twitter à leurs fans qu'une surprise arriverait très vite et il semblerait que la confirmation d'une sortie prochaine de l'album soit celle que les fans attendaient ! Dans cette photo publiée sur leur compte instagram, le groupe a repris plusieurs tweets de fans qui parlaient du futur album. On y retrouve également le titre d'un article "The Chainsmokers disent que la date de sortie de leur album dépend des fans". En effet, le duo avait affirmé que la sortie de cet album dépend de leurs fans et de leur désire de voir leur album sortir. Si le groupe a posté cette photo cela veut dire qu'il ne devrait pas tarder à annoncer la date de sortie après avoir remarqué que les fans n'attendaient que ça. En attendant de pouvoir écouter un album entier, Virgin Radio t'offre ton séjour pour assister à leur concert le 20 février à Paris qui s'annonce magique !