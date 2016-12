The Chainsmokers : All We Know, votre son #VirginFriday

Après Møme et son titre Alive la semaine dernière, c'est au tour des Chainsmokers d'être à l'honneur du #VirginFriday. Vous connaissez maintenant le principe, tous les vendredi Virgin Radio met à l'honneur une chanson dans l'esprit pop rock electro de la radio et vous la diffuse toute la journée. Aujourd'hui ce sont les fans des Chainsmokers qui vont se régaler puisqu'on va écouter tout au long de la journée All We Know, leur nouvelle chanson feat Phoebe Ryan. Pour ceux qui ne connaissent pas le duo de DJ américains, ce sera l'occasion de vous frotter à leur univers fait de gros beats et de paroles toutes douces !

The Chainsmokers sont de loin l'une des révélations de cette année 2016. Vous pouvez d'ailleurs les soutenir en votant pour votre son pop rock electro préféré de l'année 2016 puisqu'ils sont nommés avec leur tube Don't Let Me Down. Quant à All We Know, elle s'inscrit dans le sillon de leur tube surprise de l'automne, Closer. Une chanson qui monte crescendo, portée par des paroles sentimentales. De quoi nous donner envie de rester toute la journée sous la couette à écouter Virgin Radio !