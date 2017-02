The Beatles : Paul McCartney et Ringo Starr de nouveau réunis en studio

Que les fans des Beatles se réjouissent, une mini réunion des Fab Four a bel et bien eu lieu cette semaine. Pour la première fois depuis un bon nombre d’années, Paul McCartney et Ringo Starr sont retournés en studio ensemble le dimanche 19 février dernier. Le batteur a posté sur Twitter une photo de lui avec son ancien acolyte avec en légende : « Merci d’être venu et d’avoir joué de la super basse. Je t’aime mec paix et amour ». La représentante de Paul McCartney a par la suite confirmé que le chanteur va participer au quatrième album à paraître de Ringo Starr. En 2010, les deux musiciens avaient également enregistré ensemble sur l’album Y Not où McCartney a joué de la basse sur la chanson Peace Dream et chanté sur Walk With You.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. ????✌️????????????☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 février 2017

Également présent en studio ce jour là, Joe Walsh le chanteur et guitariste de The Eagles, qui semblerait être lui aussi entrain de travailler sur le prochain album de Ringo Starr. Plusieurs images de lui en compagnie des ex-Beatles ont aussi été posté sur les réseaux sociaux. Une bien belle dream team était présente dimanche dernier, et un opus bien prometteur à venir ! Par ailleurs, Paul McCartney a été annoncé au casting de Pirates des Caraïbes 5 après Keith Richards qu’on avait pu apercevoir dans le quatrième volet, rendez-vous le 27 mai prochain !