Tess dévoile son premier EP porté par le single "Love Gun"

Comme de nombreux artistes de la génération 2.0, Tess s'est faite repérée sur YouTube à la faveur des reprises qu'elle y postait. Naviguant entre electro et pop la jeune réunionnaise de 22 ans a depuis été signée chez Choke Industry (Burning Peacocks, Ana Zimmer). Pour son premier EP, elle revisite son single Endlessly d'abord sorti en 2015, accompagné du chanteur R&B A.Chal. On se régalait depuis l'été de son titre Love Gun, et qui vient tout juste de rentrer en playlist sur Virgin Radio. Une jolie pépite, un brin nostalgique et complètement planante.

Vendredi 20 janvier, Tess sortait son premier E.P contenant cinq titres dont deux inédits. Le premier, I Will Follow You s'inscrit dans la veine aérienne de ses précédents singles alors que Live For Now se frotte à la folk. Tess a déjà été (beaucoup) comparé à London Grammar ou MØ, et les influences qu'elle cite lorgne du côté de la pop en général de Rihanna à Bruno Mars en passant par The Weeknd ou Lorde. Côté paroles, les âmes sentimentales et anglophones seront comblées car la jeune femme parle principalement d'amour. Le Lollapalooza ne s'y est en tout cas pas trompé et a inscrit la jeune femme au line up de sa première édition parisienne. L'occasion pour l'artiste de toucher une large audience, et d'ici là quelque chose nous dit qu'elle devrait déjà s'être fait un (pré)nom...