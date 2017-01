La saison 6 de Teen Wolf se poursuit semaine après semaine et pour la meute de Scott McCall, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Dans l'épisode 7 intitulé "Heartless" diffusé la semaine dernière, nos héros vont devoir faire face à une nouvelle menace en plus des Ghost Riders qui sont déjà bien compliqués à affronter. Le fameux loup nazi des Dread Doctors risque de faire de nombreux dégâts à Beacon Hills, Corey en a déjà malheureusement fait les frais en étant sa toute première victime. Puisque cette saison 6 va être la toute dernière saison de la série, les fans espèrent voir quelques acteurs et personnages revenir pour l'occasion afin de mettre fin à la série en beauté. Derek ? Kira ? Isaac ? Jackson ? Pourquoi pas ! Si le mystère reste total sur des possibles retours pour le moment, une rumeur annonce le retour d'un personnage important des débuts de la série...

C'est l'une des morts qui a le plus touché et surpris les fans dans Teen Wolf. Décédée à la fin de la saison 3 tuée par un Oni, c'est bien de Allison Argent dont parle la rumeur ! Son personnage incarné par Crystal Reed pourrait bien être de retour pour la fin de la série. Même si Wikipédia n'est pas toujours une source très fiable, sur la page de l'actrice et dans son parcours à la télévision, on peut retrouver d'inscrit depuis quelques jours : "2017 : Teen Wolf". Est-ce un signe ? Mais si Allison Argent est morte, comment pourra-t-elle revenir ? C'est les talents de Jeff Davis qui nous le diront à l'avenir ! En attendant de retrouver l'épisode 8 de Teen Wolf qui sera diffusé ce soir sur MTV en direct des USA, redécouvrez la bande-annonce de "Blitzkrieg" !