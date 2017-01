La semaine prochaine, l'épisode 10 clôturera la première partie de la saison 6 de Teen Wolf qui sera la toute dernière de la série. Si cet épisode annonce le grand retour de Dylan O'Brien et de Stiles dans la série, il risque aussi d'être fort en émotion. Depuis l'annonce de la fin de Teen Wolf, les fans espèrent revoir quelques personnages importants pour finir la série en beauté. Et si un personnage important était de retour ? Une rumeur tourne sur le fait qu'Allison Argent pourrait bien faire son grand retour... On ne sait comment cela pourrait être possible puisque le personnage est mort dans la saison 3 mais avec les scénaristes de Teen Wolf, on peut s'attendre à tout ! Mais l'ex petite amie de Scott McCall pourrait ne pas être la seule à être de retour. Derek ? Ethan ? Jackson ? Kira ? Isaac ? L'acteur de l'un de ses personnages aurait confirmé son retour...

Cette semaine et la précédente, la Fashion Week a battu son plein dans les rues de Paris et pour l'occasion, un ancien acteur de Teen Wolf était présent dans notre capitale... Colton Haynes alias Jackson dans la série ! C'est à la fin de la saison 2 que son personnage est parti à Londres après avoir muté de Kanima à loup. Le mystère était encore complet quant à un possible retour de l'acteur pour l'ultime saison. Alors que des fans ont été à sa rencontre lors de son passage à Paris, Colton Haynes aurait confirmé qu'il serait bien de retour dans la saison 6 de Teen Wolf ! Si il vaut mieux prendre cette rumeur avec des pincettes le temps qu'elle n'a pas été officiellement confirmée par les producteurs de la série, mais en tout cas cette annonce a réjoui un bon nombre de fans qui espèrent le retour de Jackson depuis bien longtemps ! Après Allison et Jackson, qui sera le prochain ? Derek Hale pourrait être d'une bonne aide contre les Ghost Riders... En attendant le Winter Finale de la semaine prochaine, redécouvrez la bande-annonce de l'épisode 10 "Riders on the Storm" !