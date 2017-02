La première partie de saison de Teen Wolf a pris fin la semaine dernière après un Winter Finale haut en couleur. Si la fin de cet épisode 10 résonnait comme une fin presque parfaite pour l'ultime saison de la série, Jeff Davis prépare pourtant bien plus pour la fin de sa série phare. Malheureusement pour les fans, il faudra attendre cet été pour découvrir l'épisode 11 ainsi que la partie B de cette saison 6 ! Mais heureusement, quelques informations commencent déjà à tomber sur les 10 derniers épisodes de Teen Wolf... Si vous ne voulez pas en savoir plus, n'allez pas plus loin ! Une avalanche de SPOILERS est à venir... Si Scott, Malia, Lydia et Stiles sont prêts à passer au niveau supérieur dans leurs études, la reprise de la saison 6 se fera quelques mois plus tard si l'on en croit Jeff Davis : "L'histoire se passera quelques mois après la fin de la saison 6A. Un nouveau danger arrivera à Beacon Hills et retiendra Scott et ses amis un peu plus longtemps. Ils redeviendront des parias et seront chassés à nouveau par de nouveaux chasseurs". La Wild Hunt n'est-elle donc pas terminée ? Il semblerait...

"On voulait absolument fermer le livre sur le chapitre du lycée. Scott et ses amis surnaturels deviennent des parias encore une fois. Ils sont craints et chassés. C'est une saison de peur. Notre inspiration était Harry Potter, Lovecraft, vous allez voir beaucoup d'horreur dans la prochaine saison. Nous avons quelque chose de vraiment dégoûtant dans la prochaine saison. On avait flirté avec l'idée de Noah et Melissa mais une de nos règles est d'emprunter l'inattendu et la mettre avec Argent l'était. Puis c'est paru naturel. Ils sont vraiment bien ensemble. Je me suis dit, "Est-ce qu'on fait ça ? C'est la dernière saison. Faisons-le", a ajouté récemment Jeff Davis lors d'une interview. Il est vrai que concernant le couple McCall/Argent, beaucoup de fans imaginaient la mère de Scott en couple avec le shérif Stilinski plus qu'avec Chris Argent. Une autre relation sera mise en avant dans cette partie B, celle de Peter et Malia : "La paternité change les gens, parfois pour le mieux. Peter sera de retour en 6B et on va explorer plus la relation Peter/Malia. J'aime ces deux acteurs et ils ont évidemment plaisir à jouer ensemble, donc on écrit plus de scènes pour eux. Ce fut une joie d'avoir Ian de retour sur le plateau. Personne ne peut dire une réplique comme, "Personne n'aime les nazis", à part lui". En ce qui concerne Malia, puisque Stiles et Lydia se sont désormais rapprochés, la coyotte garou va finir par retomber amoureuse. Beaucoup de fans espèrent un rapprochement avec Scott alors, pourquoi pas ? Et une info qui risque de ravir beaucoup de fans... "On va avoir quelques apparitions dans la dernière saison de personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps", a annoncé Jeff Davis ! Qui sera donc présent ? Derek ? Jackson ? Ethan ? Allison ? Kira ? Une saison finale qui s'annonce haute en couleur ! Et pour Dylan O'Brien alors, sera-t-il présent dans la seconde partie de saison ?