Au grand regret des fans de Teen Wolf, l'ultime saison de la série arrive déjà à la moitié avec la diffusion de "Riders on the Storm", dont vous pouvez retrouver la bande-annonce, qui sera diffusé la semaine prochaine sur MTV. On ne sait pas si après ce mid-season Teen Wolf fera une petite pause ou non afin de faire durer un peu plus la seconde partie de cette ultime saison. En tout cas, cet épisode 10 va marquer le retour de Stiles après plusieurs épisodes d'absence, enfin ! Un moment que beaucoup de fans attendent. L'épisode de cette semaine a été plein d'émotion, notamment avec les souvenirs de Malia, Scott et Lydia par rapport à Stiles qui ont alors impliqué de nombreux flashbacks. Il n'y a pas de moment comme ceux-là sans un peu de musique ! Des titres tels que "Alps" ou encore "Start of Time" ont rythmé des moments tels que la scène du "You're my Brother" de Scott et Stiles ou encore celle du baiser de Stiles et Lydia. Découvrez toutes les musiques qui ont rythmé "Memory Found" !