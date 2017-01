L'épisode 8 intitulé "Blitzkrieg" de la saison 6 de Teen Wolf était très attendu par les fans ! Mais pourquoi ? Cet épisode annonçait-il le retour de Stiles à Beacon Hills ? Malheureusement non, mais on y est presque... Dans l'épisode de cette semaine, le shérif Stilinski se souvient enfin de son fils grâce à l'aide de Lydia qui l'a poussé à le faire. Le père de Stiles a alors redécouvert la chambre de son propre fils petit à petit. Mais il a aussi dévoilé une information très importante... Le vrai nom de Stiles ! Puisque oui, Stiles n'est qu'un surnom pour le jeune homme et cette information avait été dissimulée aux fans par le showrunner pendant bien longtemps. "J'ai un fils. Son nom est Mieczyslaw Stilinski", a dévoilé le shérif à la fin du dernier épisode. Un nom assez particulier à l'image d'un personnage tout aussi particulier !

Durant cette scène, le père de Stiles a notamment dévoilé qu'étant petit, il n'arrivait pas à prononcer son nom donc sa mère a fini par le surnommer "mischief", ce qui se rapprochait le plus de son vrai nom. Mais pourquoi Mieczyslaw ? C'est Jeff Davis qui s'est confié sur le choix de ce prénom peu commun : "Il y a quelques années, je savais qu'il faudrait que je révèle le nom de Stiles à un moment donné (...) J'étais à la recherche d'un nom Polonais très difficile à épeler et prononcer. Mieczyslaw sonne comme "mischief". Je pense que c'est le mot parfait pour décrire Stiles. À la fois enfant malicieux et adulte pas très sage". En effet, le choix de Jeff Davis est plutôt judicieux ! On se demande bien tout de même ce que Dylan O'Brien pense du nom de son personnage... En attendant, découvrez le trailer de "Memory Found", l'épisode 9 de la saison 6 de Teen Wolf !