La première partie de saison de Teen Wolf a pris fin il y a deux semaines maintenant, le retour de la partie B ne se fera que cet été, au grand désespoir des fans de la série. Il va falloir à nouveau prendre son mal en patience... Heureusement pour eux, quelques spoilers commencent à être dévoilés puisque les premières infos sur la suite tombent petit à petit ! Jeff Davis a notamment dévoilé que le retour de nos héros à Beacon Hills se ferait après un petit saut dans le temps. Et si l'on croyait que la "Wild Hunt" était terminée, ce n'est pas le cas puisque de nouveaux chasseurs vont débarquer en ville, ce qui va retenir Stiles, Scott, Lydia et Malia plus longtemps que prévu. Mais la mort de l'un des quatre héros principaux risque de toucher la série.... Le showrunner avait prévenu, cette ultime saison serait certainement la plus difficile de toutes mais aussi la plus sombre et les morts risquent de ne pas plaire aux fans et pourraient être nombreuses, particulièrement parmi les personnages principaux... Mais qui va mourir dans la partie B de cette saison 6 ?

Si l'on en croit certaines rumeurs via des fans présents sur le tournage de Teen Wolf, les dernières scènes qui ont été tournées seraient celles de l'épisode 20 où une fusillade frapperait Beacon Hills. Et durant cette fusillade, les personnes présentes auraient entendu Stiles hurler le nom de Malia... La coyote garou serait-elle l'une des victimes de cette saison ? Il semblerait bien. De plus, ces mêmes fans auraient aperçu le tournage d'un enterrement qui pourrait donc être celui de Malia. Si Stiles est désormais en couple avec Lydia, sa relation avec Malia avec qui il a encore un lien très fort va être ébranlée. De plus, Shelley Hennig a été aperçue il y a quelques jours sur le tournage de l'un de ses nouveaux projets, la série "Des Jours et des vies" dans laquelle l'actrice a déjà joué. Si Jeff Davis n'avait apparemment pas l'intention de tuer Malia, cela serait à la demande de Shelley Hennig elle-même puisque ayant plusieurs nouveaux projets à venir, l'actrice aurait demandé aux producteurs de tuer son personnage. Dommage pour les fans qui espéraient voir Scott et Malia ensemble... Il faudra malheureusement attendre cet été afin de découvrir si ces rumeurs sont fondées ! Et d'ailleurs, est-ce que Dylan O'Brien sera bien présent dans la suite de la saison 6 de Teen Wolf ?