L'épisode de la semaine dernière a été un grand moment pour les fans de Teen Wolf ! Quelque chose qu'ils attendaient depuis le début de la série a enfin été dévoilé... Le vrai nom de Stiles a enfin été dévoilé ! Et on peut dire, qu'on ne s'attendait pas à ça, il est assez original mais colle très bien à la peau du personnage vu la signification qu'a pu en donner Jeff Davis : Mieczyslaw Stilinski. Cette fameuse information a été dévoilée par le shérif Stilinski dans une scène assez poignante. Le retour de Stiles est-il donc imminent ? C'est ce que les fans espèrent ! Maintenant que Scott, Lydia et Malia ont découvert que leurs souvenirs étaient la clé pour ouvrir un portail et récupérer Stiles ainsi que tous les autres disparus et ils sont nombreux ! D'ailleurs dans cet épisode 9, les Ghost Riders ont fait de nouvelles victimes... Au revoir les derniers habitants de Beacon Hills ainsi que le shérif Stilinski mais aussi Theo ! Il ne reste donc plus grand monde dans la ville devenue presque fantôme...

l'épisode de teen wolf était ouf! par contre ils aiment trop coupé le moment qu'on attends le plus ???????? #Teenwolf — 53 (@666romyy) 25 janvier 2017

Trop de feel cet épisode.. vite mercredi pro ptn de sa race!!!! #TeenWolf — βήτα???? (@camille_dmrt) 25 janvier 2017

Ceux qui Ship #Stalia, même Malia avoue que Lydia et Stiles .... Forte connexion tu dis ? J'appelle ça le grand amour #stydia #teenwolf <3 — Marie-Alice. (@Marie_Alice14) 25 janvier 2017

OMG j'en étais sure qu'ils allaient repasser la scène de "I'm your brother" ! ???????????????????? #TeenWolf — Blaziken (@Your_Platinum) 25 janvier 2017

Je vais pas savoir attendre une semaine après un épisode comme ça moi #TeenWolf — ???????????? (@ZofiaRmls) 25 janvier 2017

il y a eu flashback non spoilé qui m'a attaqué émotionnellement putain #teenwolf — spn & htgawm soon ♡. (@spideylecki) 25 janvier 2017

C'est quoi cet episode la !? Ils veulent notre mort ou quoi ?? ???????? #TeenWolf — Ju' ???? (@bizzIejohnson) 25 janvier 2017

C'est quand même triste qu'elle le kiff depuis 3 saisons #teenwolf — Mathilde (@RochMathilde) 25 janvier 2017

l'épisode il me ruine là #TeenWolf — sanvers (@manonbdzk) 25 janvier 2017

Mais comment on est censé attendre une semaine après cet épisode de folie ?! #TeenWolf — Noémie ???? (@Noemie909) 25 janvier 2017

Comme l'a dévoilé la bande-annonce de "Memory Found", les souvenirs de Lydia, Scott et Malia sont la clé pour ramener Stiles ainsi que tous les autres. Se souvenir du moindre détail de leur lien avec leur ami est un point important afin qu'un portail puisse s'ouvrir à nouveau comme cela a été le cas dans la chambre de Stiles avec le shérif Stilinski. Mais plonger dans les souvenirs qui ont été effacés par les Ghost Riders ne va pas être aussi facile que prévu... Une mission compliquée pour Scott, Malia et Lydia qui vont finalement réussir ! Particulièrement Lydia en se rappelant de son dernier souvenir avec Stiles lors de sa capture par les Ghost Riders et notamment avec le fameux "Remember I love you". Si l'on s'attendait à voir le personnage de Dylan O'Brien enfin de retour, ce n'est pas le cas ! Enfin, simplement une petite ombre... Il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode sur MTV mais aussi pour découvrir si oui ou non, Stiles est bien de retour !