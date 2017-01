Cette semaine, l'épisode de Teen Wolf a été surprenant ! Dans "Blitzkrieg", les Ghost Riders ont fait de nouvelles victimes et pas qu'une seule ! Ils s'attaquent désormais aux personnages principaux... Mais ils ne sont pas les seuls puisque Mr Douglas lui aussi provoque des disparitions. Hayden, Mason, Peter, Melissa McCall et Chris Argent... Qui sera le suivant ? Aucun, c'est ce que les fans espèrent ! Il ne reste plus que Liam, Lydia, Scott, Malia et le shérif Stilinski pour sauver la situation mais aussi Beacon Hills qui pourrait devenir une ville fantôme à l'image de Canaan. Ce dernier va d'ailleurs être d'une aide plus que précieuse ! Premièrement, il se rappelle enfin de son fils ! Ce qui va entraîner plusieurs choses... Dans l'épisode de cette semaine, le shérif Stilinski a dévoilé le vrai nom de Stiles, une information que les fans attendaient de découvrir depuis bien longtemps. En se rappelant de son fils, le shérif pourrait bien avoir découvert un moyen de faire revenir Stiles mais aussi les autres ! Et on dirait bien que "Mieczyslaw Stilinski", autrement dit Stiles, pourrait bien être de retour dans l'épisode 9...

Stiles enfin de retour ? C'est ce qu'il semblerait si l'on en croit la bande-annonce de "Memory Found", l'épisode 9 qui sera diffusé la semaine prochaine. Maintenant que nos héros ont découvert que leurs souvenirs étaient la clé afin de récupérer non seulement Stiles mais aussi les autres, Scott, Malia et Lydia vont tout faire pour se souvenir d'un maximum de choses. Ce qui, si l'on en croit la fin du trailer de l'épisode 9, va fonctionner puisque la personne sortant de la lumière blanche pourrait bien être Stiles... Séparé de Hayden, Liam semble prêt à tout pour la récupérer mais aussi prêt à tout afin d'affronter les Ghost Riders. On ne touche pas à la copine de l'alpha en herbe ! Rendez-vous la semaine prochaine sur MTV afin de découvrir si Stiles se cache oui ou non derrière cette fameuse lumière... Saviez-vous que (SPOILER) pourrait être de retour pour l'ultime saison de Teen Wolf ?