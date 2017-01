L'épisode 7 de Teen Wolf saison 6 intitulé "Ghosted", que vous pouvez redécouvrir vu de Twitter, a été plein de rebondissements ! Malgré l'avis de Claudia, le shérif Stilinski commence à se souvenir de Stiles petit à petit, on peut dire un grand merci à Lydia qui lui a ouvert les yeux. Retournement de situation auquel on ne s'attendait pas, l'un des personnages est devenu un Ghost Rider... Ce n'est tout autre que Mr Douglas, le nouveau professeur. Mais pourquoi voulait-il tant être l'une de ces créatures ? Malheureusement, c'est Corey qui va être la première victime de ce dernier... Corey sans Mason ? Impossible ! C'est maintenant à la recherche de Stiles et Corey que la meute de Scott va devoir partir, en espérant que la chimère se retrouve elle aussi dans la gare surnaturelle. Mais Corey ne pourrait pas être la dernière victime des Ghost Riders chez nos héros...

Dans "Blitzkrieg", le shérif Stilinski va se montrer plus déterminé que jamais à retrouver Stiles même jusqu'à faire face à Claudia afin de lui expliquer que tout ce que Lydia dit depuis le début est vrai. Si l'on en croit les images de la bande-annonce, il ira même jusqu'à recréer les moindres détails de sa chambre afin de peut-être découvrir quelques pistes pour récupérer son fils. Les Ghost Riders sont toujours à craindre mais désormais, le loup-garou nazi est lui aussi un nouvel ennemi pour nos héros. Et certains d'entre eux pourraient devenir de nouvelles victimes... Scott et Malia ? C'est en tout cas ce que l'on aperçoit dans la vidéo ! Est-ce que Theo va réellement aider Liam, Mason, Scott et les autres à retrouver Stiles et Corey ou va-t-il plutôt comploter avec Mr Douglas ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le découvrir sur MTV ! En attendant, redécouvrez les musiques de "Ghosted" !