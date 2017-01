Si on s'imaginait que plus les épisodes défileraient et plus les solutions pour retrouver Stiles et vaincre les Ghost Riders seront découvertes, ce n'est pas le cas ! Comme vous avez pu le voir dans "Heartless", l'épisode 7 de la saison 6 de Teen Wolf, les Ghost Riders et la "Wild Hunt" ne sont plus les seuls ennemis de nos héros puisque Mr Douglas est lui aussi une nouvelle menace ! Le loup-garou nazi des Dread Doctors est devenu lui aussi en quelque sorte un Ghost Riders et a déjà fait une première victime : Corey. Et ce n'est pas terminé, loin de là. On peut dire que ce nouvel épisode intitulé "Blitzkrieg" aura joué avec les sentiments des fans ! On découvrait que le shérif Stilinski, avec l'aide de Lydia, allait enfin se rappeler de Stiles, au moins un petit peu. Un moment émouvant qui marque un bon point dans la quête pour retrouver Stiles. Et le shérif n'a pas fini de nous surprendre avec ses souvenirs de Stiles...

SHOOK du prénom de Stiles je sais même pas le dire Mieczyslaw Stilinski #TeenWolf — Marg☁️ (@margott_c) 18 janvier 2017

L'épisode de #TeenWolf m'a encore mis mal ptn marre de cette fragilité mdr — Fox. ???? (@_jordan_mrt) 18 janvier 2017

mieczyslaw, c'est la récompense d'une attente de 5 ans ????❤️ #teenwolf — Anouchka Mézeray ⚡️️ (@AnouchkaMezeray) 18 janvier 2017

Mieczyslaw Stilinski il avait pas plus compliqué comme prénom ?! ???? #spoiler #TeenWolf — Claire • (@HiClaiire) 18 janvier 2017

L'épisode 8 je peux pas je vais pleurer ces fdp de ghost riders ???????? #TeenWolf — Dylanmªn (@Rvmzi_Dylan) 18 janvier 2017

Attendre 6 saisons pour découvrir le vrai prénom de Stiles, tu le découvres et tu peux ni le prononcer ni l'écrire #TeenWolf — J-157 ???? (@Gwladys_A10) 18 janvier 2017

Ils ont enlevé Argent ET Maman McCall c'est une blague #teenwolf — Lucie Bradbury (@bradbury_lucie) 18 janvier 2017

"Le moment que nous avons tous attendu. Le vrai prénom de Stiles est... Mieczyslaw Stilinski ❤️ #TeenWolf" pic.twitter.com/wAQmxFmBog — Dylan O'Brien France (@DOBrienFrance) 18 janvier 2017

AU PIRE LE PRENOM DE STILES OK, MAIS ET MELISSA, CHRIS, HAYDEN, MASON ET PETER ?! #TeenWolf — MIECZYSLAW STILINSKI (@newtmstydia) 18 janvier 2017

Comme l'a dévoilé la bande-annonce de "Blitzkrieg", le shérif Stilinski était prêt à tout afin de se souvenir de Stiles et c'est bien le cas ! Dans l'épisode diffusé hier soir sur MTV, le père de Stiles a reproduit la chambre de son fils dans les moindres détails grâce aux épingles et à la ficelle rouge que le jeune homme utilise pour ses recherches. Mais malheureusement pour le shérif, c'est en se rappelant de Stiles qu'il va découvrir que la présence de sa femme n'est pas réelle et qu'elle est censée être morte... En parallèle, les Ghost Riders et Mr Douglas qui a pris le contrôle de Parrish font de nombreux dégâts ! Pas moins de 5 victimes sont à déplorer dans ce dernier épisode : Mason, Peter, Hayden, Melissa McCall et Chris Argent ne font désormais plus partie de Beacon Hills ! Est-ce que Scott, Liam, Lydia et Malia vont réussir à tous les récupérer ? La tâche s'annonce lourde... Mais heureusement, le shérif Stilinski a peut-être la solution ! Alors que ce dernier s'est souvenu de l'existence de Stiles, il a tout d'abord révélé le vrai nom de ce dernier : Mieczyslaw Stilinski. Une information que les fans attendaient avec impatience et depuis bien longtemps. Mais ce n'est pas tout, la chambre de Stiles pourrait être un portail vers l'entre des Ghost Riders puisqu'en se rappelant de son fils, le shérif Stilinski a vu Stiles le temps d'une apparition. Serait-ce enfin la bonne piste pour récupérer Stiles et les autres ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le découvrir !