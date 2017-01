L'épisode 6 de la saison 6 de Teen Wolf a marqué le retour de la série après une courte pause hivernale mais aussi le retour d'un personnage pour les nouveaux épisodes... Theo, alias Cody Christian, is back ! Pour jouer un mauvais tour ? Venant de lui, il faut se méfier tout de même. Ce retour risque en tout cas de ne pas réjouir Scott et surtout Malia vu sa réaction à la fin de "Ghosted". Si Canaan n'a pas été un résultat très concluant dans le dernier épisode, Scott, Lydia et Malia ne perdent pas espoir. Si Stiles n'est aucunement apparu cette semaine à l'écran, son père est pourtant sur sa trace sans vraiment le vouloir. À la fin du dernier épisode, son père finit par déchirer le papier peint sur lequel Lydia s'est précédemment attardé alors que la jeune Banshee ressentait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux papier peint ? La bande-annonce de "Heartless" le dévoile !

Si certains espèrent que cela pourrait être la fameuse gare où Stiles est emprisonné derrière le papier peint de la maison Stilinski, ce n'est malheureusement pas le cas ! Mais c'est bien la chambre de Stiles qui a été dissimulée que le Shérif Stilinski ainsi que Lydia vont découvrir. On se demande comment la "mère" de Stiles va réagir face à cette découverte puisqu'il est presque évident qu'elle a un rapport avec tout ça... Peter Hale qui a réussi à s'échapper de la fameuse gare des Ghost Riders va être mis à contribution, très certainement afin d'aider Malia à retrouver Stiles ! Un face à face qui risque d'être épique attend les fans de Teen Wolf si l'on en croit la bande-annonce... Le fameux nouveau professeur, alias le loup nazi des Dread Doctors, face aux Ghost Riders ! Ça risque de faire des étincelles. Envie de revivre "Ghosted", l'épisode 6 de Teen Wolf ? Découvrez-le vu de Twitter !