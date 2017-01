Est-ce qu'un jour Scott, Lydia et Malia arriveront à retrouver Stiles ? C'est la grande question que tous les fans se posent ! En tout cas, les trois acolytes ne lâchent pas, loin de là puisqu'ils sont plus déterminés que jamais. Dans l'épisode 6, "Ghosted", de la saison 6 de Teen Wolf, c'est à "Canaan" qu'ils pensaient trouver des réponses sur la façon de retrouver leur ami mais la ville fantôme n'a pas particulièrement aidé sur le sujet. C'est toujours le flou total pour Scott et sa meute. Mais rien n'est perdu, loin de là ! Particulièrement avec le shérif Stilinski qui commence à lui aussi ressentir quelque chose par rapport à Stiles et c'est avec surprise que c'est ce dernier qui va finir par retirer le papier peint qui attirait tant Lydia. Mais que se cache-t-il derrière ? Un indice pour retrouver Stiles ? Peut-être bien ! Capturer un Ghost Rider est actuellement la priorité ainsi que le nouveau plan de Scott qui va être aidé par Theo... Pas sûr de pouvoir lui faire confiance !

Waaaaah la fin de l'épisoooode 7???? #TeenWolf — Eléa,, (@EleaVogli) 11 janvier 2017

this episode proved to never think that things are starting to get better...because it SOMEHOW got worse #TeenWolf — christina☀️ (@slaydiannwodley) 11 janvier 2017

What is Mason without Corey what is Corey without Mason?? It was the perfect due! ???????? #TeenWolf @MichaelJVO @khylinrhambo @MTVteenwolf — Tanahiry Medina (@FlaminTana) 11 janvier 2017

PAPA STILINSKI REMEMBERS STILES!!!! YES, YES, YES!!!!! #TeenWolf — Tyler James (@Tyler_Cull3n) 11 janvier 2017

I hope mason doesnt forget corey if he does im going to flip #TeenWolf pic.twitter.com/p55Bymnh7A — z (@anobrainst) 11 janvier 2017

That was the most confusing episode of my life #teenwolf — asian yoncè ???? (@shancmartin) 11 janvier 2017

Everyone's mean to Theo Lydia fighting for her manSheriff rememberingStiles' jerseyPeter saving MaliaMr Douglas taking Corey #TeenWolf pic.twitter.com/A8ggI84Eox — Mariah (@Maraaaar) 11 janvier 2017

Comme l'a dévoilé la bande-annonce de "Heartless", c'est bien la chambre de Stiles que le shérif va finir par découvrir après avoir détruit une partie du mur. Et si Claudia ne croit pas en la possible existence d'un fils, heureusement Lydia est là pour prouver au shérif que Stiles existe bien mais qu'il n'arrive juste pas à y croire ! Une scène qui a d'ailleurs beaucoup touché les fans... En parallèle, Scott, Liam, Theo et les autres arrivent à capturer un Ghost Rider mais leur plan ne va pas tourner comme ils l'imaginaient... Alors que Scott et Liam empêchent Parrish de ne pas libérer le Ghost Rider alors que ce dernier s'est transformé en Hellhound à son contact, c'est Mr Douglas, le nouveau professeur du lycée et aussi loup-garou nazi des Dread Doctors, qui va affronter le Ghost Rider ! Et même pire... Il va devenir lui-même un Ghost Rider en tuant ce dernier et en dévorant cette fameuse glande qu'il prend lors de ses meurtres. Et sa première victime va malheureusement être Corey... Pourquoi voulait-il tant devenir un Ghost Rider ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le découvrir sur MTV ! Une nouvelle intrigue est au rendez-vous...