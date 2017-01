Plus les épisodes de la saison 6 de Teen Wolf défilent et plus les Ghost Riders font des dégâts à Beacon Hills. Est-ce que la meute de Scott arrivera à retrouver Stiles ? C'est ce que beaucoup de fans espèrent. Teen Wolf sans Stiles n'est pas Teen Wolf ! Mais heureusement, plus les épisodes passent et plus des indices se dévoilent pour retrouver le meilleur ami de Scott. Comme par exemple dans l'épisode 7 à venir, "Heartless" dont vous pouvez retrouver la bande-annonce, où le shérif va finir par découvrir ce qu'il se cache derrière son papier peint. Encore une fois, "Ghosted" a été rythmé par quelques musiques. Mais cette fois-ci, ce n'est que deux morceaux qui ont été diffusés durant cet épisode 6, un fait surprenant puisque les épisodes sont plus couramment composés de 5 à 6 morceaux. Découvrez les titres de Duran Duran et Trevor Dayn Dallas tirés de "Ghosted" !