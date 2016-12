Au grand désespoir des fans, c'est la période de la pause hivernale pour les séries US ! Et Teen Wolf n'a pas dérogé à la règle malgré le retard que la diffusion de la série a pris. Plus les épisodes passent et plus les fameux Ghost Riders font de nombreux dégâts à Beacon Hills... Dans la bande-annonce de "Relics", l'épisode 4 de Teen Wolf saison 6, Lydia continuait désespérément ses recherches sur Stiles. Et la ville de la meute de Scott ne semble pas être la seule à faire les frais de ces nouveaux méchants. Si Scott et Lydia sont toujours activement à la recherche de Stiles, ils finissent tous les deux par se rappeler de lui. C'est ainsi que via la radio de sa Jeep, Rosco, Stiles donne un indice à ses amis de toujours afin d'essayer de le retrouver : Canaan, une ville qui semble avoir été elle aussi dévastée par les Ghost Riders. Et si l'on en croit la bande-annonce de "Ghosted", l'épisode 6 de la saison 6 de Teen Wolf, nos héros vont tomber sur une personne bien particulière...

Si Peter a réussi à sortir de la gare où les Ghost Riders enferment leurs victimes à ses risques et périls, ce n'est pas le cas de Stiles qui est tout de même déterminé à trouver une solution. Après avoir envoyé "Canaan" comme message à ses amis, Scott, Malia et Lydia vont se rendre dans cette fameuse ville qu'ils vont découvrir déserte, comme on le découvre dans la bande-annonce de l'épisode. Et il semblerait même que la seule personne survivante du passage des Ghost Riders est une Banshee, qu'ils vont rencontrer à Canaan. Dans un extrait de l'épisode dévoilé, on découvre que les pouvoirs de Lydia vont l'emmener bien plus loin. Jusqu'à la projeter dans le passé afin de découvrir ce qui est arrivé à la ville de Canaan. Jusqu'au prochain épisode, l'attente ne sera pas trop longue puisque Teen Wolf sera de retour le 3 janvier prochain sur MTV ! En attendant, et si vous découvriez les musiques de l'épisode 3, "Sundowning" ?