Après deux semaines de petite pause hivernale, la saison 6 de Teen Wolf est de retour sur MTV ! Le dernier épisode diffusé avant ce petit hiatus avait marqué le retour de Dylan O'Brien dans la série et surtout le retour de Stiles qui se retrouve au coeur de la "Wild Hunt" des Ghost Riders. Bloqué dans une gare inexistante aux côtés de Peter Hale, Stiles est déterminé à trouver un moyen de sortir d'ici. Si ce n'est pour le moment pas le cas, il arrive tout de même à envoyer un message à Scott et Lydia qui finissent par se rappeler réellement de lui. La ville de Canaan pourrait-elle être une aide afin de retrouver la piste de Stiles ? C'est en tout cas ce que Scott, Lydia et Malia s'imaginent puisque selon la bande-annonce et l'extrait dévoilés de "Ghosted", ils vont tous les trois partir à la recherche de cette fameuse ville et découvrir un endroit plus que désert, voire fantôme. Et cette fameuse Banshee que l'on découvre dans la vidéo, va-t-elle réellement aider les 3 acolytes ?

/SPOILER\ Donc Theo se souvient de Stiles mais ses propres potes non BEN BRAVO LES GARS. #TeenWolf — cécile (@ohdarkzouis) 4 janvier 2017

LYDIA & "MORGAN" ENFIN UN COMBAT DE BANSHEE #TeenWolf — HAPPY BDAY SHELLEY (@dspraybrienx) 4 janvier 2017

"I don't wanna be save. I wanna save Stiles" MY HEART #TeenWolf — loki !¡ (@illuminatedbea) 4 janvier 2017

@MTVteenwolf what are you doing to us?! WE NEED TO SEE BEHIND THE WALLPAPER!! ???????? #TeenWolf #bringbackstiles — Candice Etherton (@CandyEtho) 4 janvier 2017

'Is that your adopted family?' FUCK FUCK FUCK FUCK I MISSED HIM SO BAD #TeenWolf — Mels Smith (@unwealmcvey) 4 janvier 2017

WHAT DID SHERIFF STILINSKI SEE???? #TeenWolf — Rae Ramiento (@ItsMeFrancesRae) 4 janvier 2017

Si l'on croyait que la ville de Canaan allait être d'une grande aide pour retrouver Stiles, ce n'est malheureusement pas le cas ! Complètement hors du temps et épargnée par les Ghost Riders, cette fameuse Banshee vit désormais seule dans la ville avec son fils revenu d'entre les morts par ces derniers. Ce voyage aura au final seulement permis à Lydia de découvrir que si Beacon Hills devient comme Canaan, elle sera la seule épargnée par les Ghost Riders. Mais pourquoi ne prennent-ils pas aussi les Banshees ? C'est la grande question de cet épisode. En parallèle, un retour très attendu par les fans s'est fait dans ce sixième épisode... Theo, alias Cody Christian, est bien de retour pour les nouveaux épisodes ! Mais pas sûr que ça plaise à tout le monde... Notamment à Scott et Malia. On espère pour Liam qu'il aura pris la bonne décision... De son côté, papa Argent se retrouve bien amoché après son face à face avec les Ghost Riders, et Melissa McCall va devoir faire son possible pour le sauver... Rapprochement au rendez-vous ! Question très importante vu la fin de l'épisode, qu'est-ce que va découvrir le Shérif Stilinski derrière le papier peint ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le découvrir avec un nouvel épisode sur MTV !