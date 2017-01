Fausse joie pour les fans de Teen Wolf lors du dernier épisode ! Alors que l'on croyait que Stiles allait fait son grand retour dans l'épisode 9, intitulé "Memory Found" que vous pouvez retrouver vu de Twitter, ce n'est pas le cas ! Enfin, rien qu'une petite ombre. Si Scott, Lydia et Malia ont découvert que pour retrouver Stiles, leurs souvenirs allaient être la clé pour le retrouver mais aussi pour récupérer leurs autres amis capturés par les Ghost Riders, cela n'a pas été aussi facile qu'ils l'imaginaient. Mais heureusement, leurs efforts ont payé ! Un moment émouvant notamment avec la scène du "Remember I Love You" pour Lydia mais aussi celui du "You're my Brother", datant de la saison 3. Si l'on en croit la bande-annonce de l'épisode 10 de Teen Wolf intitulé "Riders on the Storm", le retour de Stiles est officiel !

Si l'on n'est pas totalement sûr que l'ombre à la fin de l'épisode est celle de Stiles, la bande-annonce de prochain épisode qui sera diffusé la semaine prochaine sur MTV annonce bien le retour officiel du personnage tant attendu ! Et si l'on en croit les images, c'est un retour percutant que va faire Dylan O'Brien... On ne sait pas vraiment comment cela est possible pour le moment, mais peu importe ! Un retour plus qu'attendu par les fans. Il semblerait aussi que les Ghost Riders sont prêts à tout pour capturer tout le monde mais aussi que Mr Douglas a un plan bien déterminé pour Scott... Il veut le faire devenir un Ghost Rider ! Impossible... La semaine va être bien longue avant la diffusion du prochain épisode ! Et attendant, avez-vous découvert le vrai nom de Stiles ?