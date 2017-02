Semaine difficile pour les fans de Teen Wolf ! Le Winter Finale a enfin été dévoilé et on peut dire qu'il a été riche en émotion... Ce dernier épisode de la première partie de cette saison 6 signait le grand retour de Stiles dans la série ainsi que de Dylan O'Brien. Si ce dernier épisode a dévoilé qu'après avoir sauvé Beacon Hills de la "Wild Hunt", Stiles était destiné à rejoindre un programme de pré-entrainement pour entrer dans le FBI, l'avenir du personnage n'a pas encore été officiellement annoncé par les producteurs de la série. Alors que la partie B de cette saison 6 ne reprendra que cet été, les rumeurs tournent alors concernant la présence de Dylan O'Brien ou non dans la suite de Teen Wolf. Et malheureusement pour les fans, ce n'est pas Jeff Davis qui va rassurer tout ce beau monde...

Dylan O'Brien sera-t-il dans la suite de l'ultime saison de Teen Wolf ? C'est la grande question du jour ! Après le winter finale qui ressemblait étrangement à un possible final ultime, Jeff Davis n'a pas réellement rassuré les fans lors d'une récente interview à Hollywood Life : "Je ne peux rien dire pour le moment. Cela pourrait être le final de Stiles. Vous devrez attendre pour en savoir plus". Pourtant, si l'on en croit certaines personnes du set de la série, Dylan O'Brien aurait tourné en décembre dernier toutes ses scènes pour la seconde partie de saison avant d'être trop occupé avec ses autres projets cinématographiques. Il faudra malheureusement attendre encore un peu pour une annonce officielle à ce sujet... En attendant, redécouvrez le winter finale de Teen Wolf avec les musiques de "Riders on the Storm" !