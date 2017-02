La fin de Teen Wolf approche à grands pas mais heureusement, il reste encore un peu de temps avant que les fans ne puissent se délecter des 10 derniers épisodes de l'ultime saison. Et pour cause, la partie B de cette saison 6 ne reprendra que cet été ! Si le Winter Finale sonnait comme une fin quasi parfaite pour nos héros de Beacon Hills, Jeff Davis n'a pas l'intention de faire une fin digne d'un conte de fées à sa série, loin de là. Il pourrait même y avoir plus d'une mort... Et si la mort de (SPOILER) était à prévoir dans la suite de Teen Wolf ? De nombreuses rumeurs annoncent la mort d'un personnage principal... Si la partie A de cette saison 6 n'a pas ramené d'anciens personnages, les fans espèrent bien le retour de certains d'entre eux afin de terminer Teen Wolf en beauté. Le retour de certains personnages a été confirmé tandis que certains ont déjà été aperçus sur le tournage... Mais qui ?

Est-ce que Dylan O'Brien fera partie de la seconde partie de saison de Teen Wolf ? C'est l'une des grandes questions que les fans se posent ! Si certaines rumeurs couraient comme quoi l'interprète de Stiles ne serait pas présent, ce n'est pas le cas ! L'acteur a fait son retour sur le tournage il y a quelques jours alors que l'on croyait que ses scènes étaient toutes tournées. Mais il n'est pas le seul... Tyler Hoechlin a été aperçu sur le tournage lui aussi il y a quelques jours, une vidéo de lui et Dylan a même tourné sur les réseaux sociaux ! Si Tyler Hoechlin était bien présent pour tourner quelques scènes, on peut dire que le retour de Derek est plus qu'attendu. Mais il n'est pas le seul... Le retour de Colton Haynes, alias Jackson, Charlie Carver, aka Ethan et Adelaide Kane, autrement dit Cora, a été confirmé ! L'interprète de Jackson que l'on n'a pas vu dans la série depuis la fin de la saison 2 sera de retour d'ici quelques jours sur le plateau de Teen Wolf... On attend les photos avec impatience !