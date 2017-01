Taylor Swift tease le clip de sa collaboration avec Zayn Malik pour 50 Shades Darker

Taylor Swift a souhaité un très bon 24ème anniversaire à Zayn Malik ce 12 janvier sur Instagram ! Et pour fêter ça, elle n'a pas choisi sa photo au hasard... Non, on dirait bien qu'elle nous dévoile un aperçu de ce que donnera le clip pour sa collaboration avec Zayn Malik pour "I Don't Wanna Live Forever", figurant sur la bande originale de 50 Shades Darker, dont la bande annonce bat des records sur Youtube. On peut voir les deux chanteurs de profile et dos à dos dans une pièce mystérieuse à la lumière bleue... Un clip qui s'annonce sexy au possible qu'on ne devrait plus attendre très longtemps !

HAPPY Z DAY Une photo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 12 Janv. 2017 à 16h50 PST

Zayn Malik a expliqué comment il a collaboré avec Taylor Swift pour la chanson de 50 Shades Darker : "Le truc intéressant c'est qu'elle amie avec Gi, alors elle m'a naturellement contacté quand le producteur Jack Antonoff lui a fait écouter le morceau. Elle m'a dit qu'elle aimait la chanson donc je savais ça déjà et je lui ai demandé si elle voulait chanter dessus, elle a dit oui." On a hâte de voir ça !