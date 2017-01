Taylor Swift surexcitée par le retour d'Ed Sheeran

Hier, sans aucune pitié pour nos pauvres cœurs, Ed Sheeran a balancé Shape Of You et Castle On The Hill, ses deux nouveaux titres en écoute ! Si vous faites partie de la catégorie de personnes qui appuient sur play (ou repeat) non stop depuis hier, sachez que vous n'êtes pas seul, ni même fou puisque vous avez de la compagnie, du monde sur le Web. Taylor Swift, la best friend de la vie d'Ed Sheeran est elle aussi ravie de ce retour en grande pompe puisqu'elle a posté sur Instagram une capture d'écran de la chanson en train de jouer sur un appareil quelconque depuis une plateforme musicale ou une autre avec pour légende "OH MON DIEU OKAY C'EST EN TRAIN DE SE PASSER TOUT LE MONDE RESTE CALME." Ce qui est un peu l'idée qui est passée par la tête du monde entier.

OH MY GOD OKAY ITS HAPPENING EVERYBODY STAY CALM Une photo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 6 Janv. 2017 à 3h55 PST

Après plus d'un an de silence, Ed Sheeran avait annoncé son retour sur le devant de la semaine mais a surpris tout le monde en dévoilant non plus un single, mais deux. Deux morceaux aussi réussis l'un que l'autre, différents dans le contenue et aussi un peu dans la forme, mais toujours aussi réussis. Clairement, même quand Ed Sheeran change de style, il n'y a rien qu'il ne sache pas faire. D'ailleurs, on a appris que Shape Of You d'Ed Sheeran avait été écrite pour Rihanna et se demande pourquoi la princesse de la pop ne l'a pas accepté. Allez savoir... En tout cas, Taylor Swift est clairement fan et c'est un peu le tampon d’approbation ultime ! Et vous, que pensez-vous des deux dernières chansons d'Ed Sheeran ?