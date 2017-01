Taylor Swift feat Zayn Malik, le teaser de la chanson de 50 Shades Darker dévoilé !

On a beau devoir attendre quelques semaines avant de voir 50 Shades Darker au cinéma, qui pourrait bientôt être adapté en comédie musicale, on n'a plus longtemps à patienter avant de voir le clip de Taylor Swift et Zayn Malik pour "I Don't Wanna Live Forever". C'est ce vendredi à minuit pile (heure américaine), que la vidéo de la chanson de 50 Shades sera enfin dévoilée nous apprend Taylor Swift via Instagram... Histoire de faire monter la température de cette fraîche journée, les deux stars nous révèlent un teaser d'une vingtaine de secondes sur les réseaux sociaux.

Video tomorrow night midnight est #idontwannaliveforever #fiftyshadesdarker Une vidéo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 25 Janv. 2017 à 13h05 PST

Coming soon... #idontwannaliveforever #fiftyshadesdarker Une photo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 25 Janv. 2017 à 5h57 PST

Au regard des images, le clip s'annonce passionnel au possible ! On y voit Zayn Malik casser du verre tandis que Taylor Swift se prend la tête entre les mains en se demandant ce qui lui arrive... Pour voir la suite, rendez-vous 6h demain matin heure française, ça risque de valoir le coup d'oeil. Outre-Atlantique, "I Don't Wanna Live Forever" de Taylor Swift et Zayn Malik fait de beaux scores dans les charts, n°8 du top Billboard Hot 100.