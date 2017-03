Taylor Swift : Ed Sheeran dévoile la date de sortie de son album !

Ed Sheeran est en pleine tournée promotionnelle à l’occasion de la sortie de son troisième album studio, il était de passage il y a quelques jours chez Virgin Radio, un moment exceptionnel à revivre lors du Lab Virgin Radio diffusé ce dimanche 5 mars sur notre antenne. L’artiste s’est aussi rendu chez nos confrères de la BBC pour une interview où il a confié être assez confiant pour cette année 2017 estimant qu'il s'agirait de l'année la plus importante de sa carrière jusqu'ici. C'est tout le mal qu'on lui souhaite ! Mais au passage l'artiste s'est aussi confié sur la date de sortie de l'album de sa grande copine Taylor Swift ! Quelle balance ce Ed Sheeran !

" Taylor ne sortira probablement pas son album avant la fin de cette année, Noël c'est le moment le plus intelligent où sortir [un album] parce que c'est à ce moment que tout le monde achète des disques. J'ai donc toute une année juste pour Ed, tout le temps" ! Sacré Ed Sheeran, ce serait-il arranger avec sa BFF pour qu'elle ne vienne pas empiéter sur la sortie de son troisième album, particulièrement attendu ? Si c'est le cas on salue le dévouement de Taylor Swift ! Le plus étonnant c'est que Taytay a toujours sorti ses albums tous les deux ans en octobre ou en novembre, or l'an dernier aucun signe d'un nouvel album. On espère pour les fans de la star qu'elle ne les fera pas attendre comme Rihanna, qui avait habitué ses fans à une sortie d'album par an, et qui avait finalement laissé passer 4 ans entre ANTI et son précédent opus. Mais si Ed Sheeran a raison, plus que quelques mois avant de découvrir le successeur de 1989 !