Taylor Swift donne son unique concert de l'année à Houston (VIDEO)

Taylor Swift s'est fait discrète pendant un temps mais grâce à la soundtrack de Fifty Shades Darker, elle a fait un retour triomphal sur le devant de la scène. Samedi, elle donnait un concert à Houston pour le Super Saturday Night, un concert en marge su Super Bowl. Elle l'a annoncé, elle ne prévoit pas de tourner en 2017. Par contre, elle a prouvé qu'elle était encore et toujours incroyable sur scène. Voyez plutôt :

Taylor Swift opens with New Romantics. #ClubNomadic pic.twitter.com/YyUdwbnhjV — Joey Guerra (@joeyguerra) 5 février 2017

Magic✨Madness✨Heaven✨Sin @gettyentertainment @versace_official Une photo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 4 Févr. 2017 à 23h57 PST

Thanks Houston ???? And @versace_official for making this outfit situation ???????????? @gettyentertainment Une photo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 4 Févr. 2017 à 23h55 PST

#BETTERMAN IS MY FAVE THIS NIGHT!!!!!! ???????????? #SuperSaturdayNight #taylorswift Une vidéo publiée par eli ???? (@zinfonic) le 5 Févr. 2017 à 0h09 PST

Backstage in Houston. Une vidéo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 4 Févr. 2017 à 19h38 PST

Parce qu'elle avait répété une version acoustique de I Don't Wanna Live Forever, nous savions qu'elle jouerait le titre. Aussi, elle a offert une version poignante de All Too Well ainsi qu'une reprise de Better Man. Comme toujours, elle est entrée sur New Romantics, le dernier single de 1989. Elle dit qu'aucune tournée n'est prévue mais aura t-on droit à un nouvel album bientôt ? On l'espère.