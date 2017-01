Taylor Swift complètement fan de Zayn dans les coulisses de I Don't Wanna Live Forever

Quand Taylor Swift feat Zayn dévoilent "I Don't Wanna Live Forever", le clip de 50 Shades Darker, ça fait beaucoup de bruit sur la Toile ! La preuve, leur trois comptes Twitter réunis (celui de Zayn, celui de Taylor Swift et celui de Fifty Shades Darker) ont rassemblés 15 millions de vues en 24 heures. Pas mal non ? Et pourtant, cette collaboration a été une vraie surprise pour tout le monde qui ne s'attendait pas du tout à un tel duo. Alors que la vidéo des coulisses du tournage du clip vient d'être dévoilée, cependant, on comprend mieux le pourquoi du comment. C'est bien simple, Taylor Swift est une super fan de Zayn, et ça ne doit pas faire plaisir à son ex (qui était dans les One Direction, suivez un peu...) "C'était incroyable" déclare la chanteuse. "J'ai beaucoup de chance d'avoir fait cette chanson et je suis fière de l'avoir fait avec lui."

#idontwannaliveforever #fiftyshadesdarker Une vidéo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 27 Janv. 2017 à 14h41 PST

Mais ce n'est pas fini, puisqu'elle ajoute : "Je connais Zayn depuis longtemps maintenant. Je pense que sa voix est très rare et je pense qu'il est très spécial, et génial et c'était vraiment, vraiment super de travailler ensemble. C'est génial quand vous pouvez travailler avec des gens qui sont aussi des potes, parce que la question "Est-ce qu'on va bien s'entendre" a déjà une réponse. Genre, "bah oui, on va bien s'entendre. C'est Zayn. On est potes, donc, c'est bon." Eh bien, dites donc, on dirait que Taylor Swift a craqué pour le talent de Zayn ! C'est plutôt chouette de voir que ce genre de morceaux est créé dans une bonne ambiance, vous ne trouvez pas ? Sinon, côté musique, on a Elton John qui va participer à la comédie musicale Le Diable s'habille en Prada. Pas mal, aussi, comme info, non ?