Sziget Festival 2017 : George Ezra, Alt-J... 22 nouveaus noms dévoilés

Du 9 au 16 août prochains, on vous conseille vivement d’être à Budapest pour les 25 ans du Sziget Festival ! Pour cette édition anniversaire les organisateurs ont promis de mettre le paquet, et nous avait déjà dévoilé un début de programmation très prometteur avec Flume, Charli XCX, Metronomy, Major Lazer, Two Door Cinema Club ou encore Tom Odell au Sziget Festival 2017. L’île de la Liberté va être encore le théâtre de beaux concerts cet été, pas moins de 22 nouveaux noms viennent de s’ajouter à l’affiche, et comme on dit, ça envoie du lourd ! Alt-J, Steve Aoki, PJ Harvey, Rone, Rudimental, Nervo, George Ezra, Andy C, Watsky, White Lies, The Naked And Famous, Valentino Khan, Mando Diao, Anne-Marie, Dubioza, Kolektiv, Nothing But Thieves, The Strypes, Bear’s Den, Wevel, De Staat, Chef’Special et Léon seront également de la partie !

Le Sziget c’est plus qu’un festival, c’est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Pendant toute une semaine, on vous invite à vivre au rythme de la fête, de la liberté et de la musique bien sûr. Des festivaliers venant des quatre coins du monde s’y retrouvent pour une ambiance unique et des moments inoubliables. Il reste des pass pour le Sziget 2017 par ici ! Rendez-vous du 9 au 16 août prochain sur l’île dObudai à Budapest pour fêter dignement les 25 ans du plus grand festival européen.